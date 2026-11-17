In Wijk en Aalburg is sinds vanavond een stroomstoring. De storing begon rond kwart over negen en treft een deel van postcodegebied 4261. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half twee vannacht is opgelost.

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De stroomstoring treft Wijk en Aalburg, een kern binnen de gemeente Altena. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De oorzaak van de storing is op dit moment niet bekend.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in het gebied, werkt aan een oplossing. Naar verwachting zal de storing tegen half twee ’s nachts verholpen zijn.