Neeltje Zandvliet-Ketelaars is sinds 1 november de nieuwe dorpsondersteuner in Biest-Houtakker. Zij helpt inwoners met vragen over welzijn, zorg en wonen. Het doel is dat mensen prettig en zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen.

Gevonden voor jou

Neeltje Zandvliet-Ketelaars woont sinds 2022 in Biest-Houtakker samen met haar man en drie kinderen. Ze heeft jarenlang gewerkt als verpleegkundige en is sinds vorig jaar actief als zelfstandig uitvaartspreker. Vanaf 1 november vervult ze daarnaast de rol van dorpsondersteuner.

De dorpsondersteuner is er voor inwoners die hulp nodig hebben of een luisterend oor zoeken. Zandvliet-Ketelaars helpt bij praktische zaken zoals hulp in huis of in de tuin, maar ook bij minder zichtbare problemen zoals eenzaamheid of zorgen om anderen. Het is niet nodig dat inwoners zelf al een oplossing hebben; samen wordt gekeken naar wat er speelt en welke ondersteuning passend is.

De functie van dorpsondersteuner is opgezet door werkgroep Welzijn en Zorg van het Belangen Orgaan Biest-Houtakker (B.O.B). Het doel is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en actief deel blijven uitmaken van het dorpsleven. Ondersteuning wordt vertrouwelijk en zorgvuldig aangeboden.

Zandvliet-Ketelaars wil bijdragen aan een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Inwoners van Biest-Houtakker kunnen contact met haar opnemen voor vragen of een gesprek. De dorpsondersteuner is bereikbaar via telefoon, e-mail of persoonlijk contact.