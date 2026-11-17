Op dinsdag 24 november organiseert de Dorpsraad Herpen een openbare vergadering in Dorpshuis 't Slotje. De bijeenkomst begint om acht uur 's avonds en staat in het teken van ontmoeting en samenleven in Herpen en omgeving.

Gevonden voor jou

De vergadering vindt plaats in de Huiskamer van Dorpshuis 't Slotje in Herpen. Alle inwoners zijn welkom om mee te luisteren, ideeën te delen en vragen te stellen over onderwerpen die in de gemeenschap spelen.

Op het programma staan onder meer de introductie van nieuwe leden van de dorpsraad en presentaties over verschillende lokale initiatieven. Zo zullen Jaap Kool en Matthieu Walraven uitleg geven over de Voor Elkaar Cirkels, terwijl Chien Engel meer vertelt over de Telefooncirkel Herpen. Willemien van Teeffelen licht het project Gezond Land van Herpen toe.

Ruimte voor inbreng

De avond biedt ook de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te kaarten die van belang zijn voor Herpen en de omgeving. Na afloop is er tijd om na te praten onder het genot van een drankje.

De openbare vergadering begint om acht uur 's avonds. Iedereen die betrokken is bij de gemeenschap van Herpen wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn.