In 's-Hertogenbosch is sinds vanochtend een stroomstoring. De storing begon om half zes en treft een deel van postcodegebied 5231. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht dat de storing rond half tien is opgelost.

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De oorzaak van de storing in 's-Hertogenbosch is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen in de regio beheert, zijn aan het werk om de problemen te verhelpen.

De storing treft een deel van postcodegebied 5231. Volgens de netbeheerder zal de stroom naar verwachting rond half tien weer beschikbaar zijn.