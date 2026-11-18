In Waalwijk is sinds acht minuten over zeven vanochtend een stroomstoring actief. De storing treft een deel van postcodegebied 5144. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over elf is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Waalwijk is nog niet bekend. Het aantal getroffen adressen is eveneens niet vastgesteld. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het stroomnet, zijn bezig om de storing te verhelpen.

Volgens de netbeheerder treft de storing een deel van postcodegebied 5144. Naar verwachting zal de storing rond kwart over elf worden opgelost.