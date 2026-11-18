Op dinsdag 24 november staat de mobiele milieustraat in Raamsdonksveer. Van tien tot twaalf uur kun je terecht bij de Schelf en van twee tot vier uur op de weekmarkt. Je kunt hier gratis spullen inleveren die hergebruikt of gerecycled worden.

Gevonden voor jou

De mobiele milieustraat biedt inwoners van Raamsdonksveer een plek om afval te scheiden en grondstoffen in te leveren. Een afvalcoach is aanwezig om vragen over afval en recycling te beantwoorden.

Wat kun je inleveren?

Bij de mobiele milieustraat kun je onder andere fietsen, kleding, metalen, piepschuim en elektrische apparaten kwijt. Ook harde kunststoffen, glas, lampen, batterijen, inktcartridges, frituurvet, hout en puin worden aangenomen. Klein chemisch afval zoals verf en oplosmiddelen kun je hier niet inleveren. Dit moet naar de reguliere milieustraat.

Er geldt een limiet van één grote volle boodschappentas per persoon per dag, behalve voor fietsen en kleding. Heb je meer afval? Dan kun je dit naar de milieustraat brengen.

Weersomstandigheden

Bij extreem weer kan de mobiele milieustraat worden afgelast.

De mobiele milieustraat is een tijdelijke voorziening en zal op dinsdag 24 november op twee locaties in Raamsdonksveer staan.