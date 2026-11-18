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Loosbroek: straten afgesloten voor Verlichte Optocht
In Loosbroek zijn op 6 februari 2027 meerdere straten afgesloten voor de Verlichte Optocht. Het gaat om een tijdelijke maatregel tussen 19.19 uur en 21.30 uur.
De afsluiting geldt voor onder meer de Dorpsstraat, Krommedelseweg en Pastoor de Grootstraat. Alleen voetgangers mogen gebruik maken van deze straten tijdens het evenement. De exacte duur van de afsluiting kan variëren, afhankelijk van hoe het evenement verloopt.
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