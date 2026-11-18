Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning en het maken van een inrit aan de Meursstraat in Heesch.

Gevonden voor jou

De aanvraag is ontvangen op 5 november 2026 en betreft een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een woning en de aanleg van een inrit op een nog onbenoemde locatie aan de Meursstraat. Deze stukken zijn zes weken lang in te zien op het gemeentehuis van Bernheze in Heesch. Voor inzage moet een afspraak worden gemaakt.