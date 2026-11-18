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Dakkapel op achterdakvlak toegestaan in Son en Breugel
In Son en Breugel is toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel op een woning aan de Wilhelminalaan.
De omgevingsvergunning is op 13 november 2026 verleend door de gemeente. Het gaat om een dakkapel op het achterdakvlak van een woning aan de Wilhelminalaan. De vergunning is vanaf de besluitdatum beschikbaar voor inzage.
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