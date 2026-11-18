In Son en Breugel is toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel op een woning aan de Wilhelminalaan.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 13 november 2026 verleend door de gemeente. Het gaat om een dakkapel op het achterdakvlak van een woning aan de Wilhelminalaan. De vergunning is vanaf de besluitdatum beschikbaar voor inzage.