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Vergunning voor verbouwing voorgevel woning in Son en Breugel
De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het wijzigen en verbouwen van de voorgevel van een woning aan de Beverlaan.
Het besluit is op 16 november 2026 genomen door het College van burgemeester en wethouders. De vergunning geldt voor een woning aan de Beverlaan in Son en Breugel. Het gaat om een aanpassing van de voorgevel.
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