De gemeente Son en Breugel heeft toestemming gegeven om een bedrijfsloods aan De Kuilen tijdelijk te blijven gebruiken als schuilstal voor runderen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders hebben de vergunning op 12 november verleend. Het gaat om een verlenging van het tijdelijk gebruik van een bedrijfsloods aan De Kuilen in Son en Breugel. De loods biedt bescherming aan runderen tegen weersomstandigheden.