Er is een aanvraag ingediend voor het slopen van een steengebouw bij een gasstation aan de Vensedijk in Eindhoven.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 13 november ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het gaat om een steengebouw op het terrein van een gasstation, gelegen aan Vensedijk 7-N01. Momenteel is de vergunning uitsluitend ter kennisgeving gemeld en kan er nog geen bezwaar worden gemaakt.