Advertentie
Sloop van steengebouw gasstation aangevraagd in Eindhoven
Er is een aanvraag ingediend voor het slopen van een steengebouw bij een gasstation aan de Vensedijk in Eindhoven.
De aanvraag is op 13 november ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het gaat om een steengebouw op het terrein van een gasstation, gelegen aan Vensedijk 7-N01. Momenteel is de vergunning uitsluitend ter kennisgeving gemeld en kan er nog geen bezwaar worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie