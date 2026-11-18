In Eindhoven is een besluit genomen voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Roerstraat 51A.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor de ontwikkeling van een woning op de Roerstraat 51A. Het gaat om verschillende activiteiten zoals bouw, aanleg van een uitweg en het kappen van bomen. Het besluit is op 16 november 2026 verzonden.