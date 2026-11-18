De gemeente Drimmelen heeft besloten om de teksten op de onderborden van vrachtwagenverboden te uniformeren. Vrachtwagens mogen voortaan alleen rijden in gebieden waar zij een aantoonbare bestemming hebben.

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Met de nieuwe tekst op de borden wil Drimmelen duidelijkheid scheppen voor vrachtwagenchauffeurs, toezichthouders en handhavers. De aangepaste borden moeten het vrachtverkeer weren uit woonwijken en dorpskernen, behalve als er een aantoonbare bestemming binnen het gebied is. Ook worden ontbrekende borden op verschillende locaties opnieuw geplaatst.