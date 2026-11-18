Er is toestemming gegeven voor het realiseren van een mantelwoonvoorziening aan de Esdoornlaan in Loon op Zand. Het besluit is op 16 november bekendgemaakt.

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De mantelwoonvoorziening wordt gebouwd aan de Esdoornlaan in Loon op Zand. Dit soort woningen zijn bedoeld om zorg dichtbij te organiseren, vaak voor familieleden die hulp nodig hebben. Het plan is goedgekeurd en kan nu worden uitgevoerd.