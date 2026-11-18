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Jeugdcarnaval Boxtel gaat door in februari 2027
De burgemeester van Boxtel heeft een vergunning verleend voor het Jeugdcarnaval. Het evenement vindt plaats van 5 tot en met 9 februari 2027 op verschillende locaties in Boxtel.
Het Jeugdcarnaval bestaat onder andere uit een jeugdoptocht door het centrum, een pleinfeest en activiteiten in sporthal De Dommel. De festiviteiten starten op 5 februari met een carnavalsviering op het Baanderherencollege en lopen door tot 9 februari.
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