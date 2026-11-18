De gemeente Altena heeft de naam 'Eiberlust' vastgesteld voor een nieuwe straat in Andel. Deze straat komt bij de Wilhelminastraat 32 en ontsluit de nieuw te bouwen woningen.

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Het besluit om de straatnaam 'Eiberlust' toe te kennen, is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Altena. De naam geldt vanaf de dag na publicatie en is gekoppeld aan de bouwplannen op het genoemde perceel. De straat zal zorgen voor toegang tot de nieuwe woningen die hier gerealiseerd worden.