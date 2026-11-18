Burgemeester en wethouders van Helmond hebben het subsidieplafond voor evenementen in 2027 vastgesteld. In totaal is er vijfhonderdvierentachtigduizend euro beschikbaar.

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Het beschikbare bedrag is verdeeld over drie categorieën: basisevenementen ontvangen maximaal achtennegentigduizend euro, wijkevenementen vijfendertigduizend euro en gevestigde en springplankevenementen vierhonderdéénenvijftigduizend euro. De regels voor verdeling per categorie staan beschreven in de subsidieregeling van 2026.

Het besluit gaat in de dag na bekendmaking en geldt van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2027.