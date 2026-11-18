De gemeente Helmond heeft een woonbestemming erkend voor een pand aan de Gerwenseweg. Dit besluit volgt uit een omgevingsvergunning die eerder dit jaar werd aangevraagd.

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Het pand aan de Gerwenseweg krijgt officieel de status van woonbestemming. Daarmee is vastgesteld dat het gebouw gebruikt kan worden als woning. De erkenning is onderdeel van een procedure waarbij bestemmingen worden aangepast of bevestigd.