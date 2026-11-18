Bij Ons Thuis in Raamsdonksveer zijn drie incidentele festiviteiten gepland in december en januari. Het gaat om feestavonden op 10 en 18 december en 2 januari.

Gevonden voor jou

De festiviteiten vinden plaats op verschillende tijdstippen. Op 10 december duurt het feest van vijf uur ’s middags tot middernacht. Op 18 december gaat het van zes uur ’s avonds tot één uur ’s nachts. Op 2 januari is het van acht uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts.