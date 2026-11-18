In Dongen is vanochtend een stroomstoring begonnen. De storing startte rond tien voor tien en treft een deel van postcodegebied 5102. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor twee is opgelost.

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De oorzaak van de storing in Dongen is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig om het probleem te verhelpen. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels in de regio, duurt het herstel naar verwachting tot kwart voor twee vanmiddag.

De storing heeft gevolgen voor een deel van postcodegebied 5102. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten.