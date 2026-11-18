De gemeente Eersel heeft aangekondigd een huurovereenkomst te willen sluiten met Stichting Kempenmuseum. Het gaat om een pand aan de Kapelweg dat recent volledig is verbouwd en ingericht als museum. De stichting is de enige serieuze gegadigde vanwege haar expertise en bestaande betrokkenheid bij het museum.

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Het museumgebouw in Eersel is specifiek ingericht voor het tentoonstellen van de lokale geschiedenis en het erfgoed van de Kempen. Stichting Kempenmuseum beheert al de collectie en heeft eerder het museum in hetzelfde pand geëxploiteerd. De gemeente benadrukt dat de stichting door haar kennis en ervaring de continuïteit van de museumfunctie kan waarborgen.