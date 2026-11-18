De gemeenteraad van Zundert heeft het omgevingsplan voor Breedschotsestraat 8 in Rijsbergen gewijzigd vastgesteld. Het plan zorgt voor meer ruimte voor agrarische activiteiten en een landschappelijke inpassing op de locatie.

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Het gewijzigde omgevingsplan is op 10 november 2026 vastgesteld. Het plan ligt vanaf donderdag 19 november 2026 tot en met woensdag 30 december 2026 ter inzage op het raadhuis in Zundert. In het plan zijn wijzigingen opgenomen naar aanleiding van eerdere reacties, zoals beschreven in de bijgevoegde ‘Nota van Zienswijzen’.

Het omgevingsplan kan ook online worden bekeken via de website van de overheid. Voor het bekijken van de stukken in het raadhuis moet vooraf een afspraak worden gemaakt.