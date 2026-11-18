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Verbouwing woonhuis Cornelis Troostlaan in Heeze goedgekeurd
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Cornelis Troostlaan in Heeze.
Het gaat om een vergunning voor de verbouwing van een woonhuis op adres Cornelis Troostlaan 10. De aanvraag viel onder de categorie "Bouwen" binnen het omgevingsplan. Het besluit is op 16 november 2026 genomen.
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