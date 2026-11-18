In Mierlo zijn vier dakkapellen vergund voor plaatsing op vier woningen. Het besluit is op 16 november 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De dakkapellen worden geplaatst op huizen aan het Landkaartje in Mierlo. Met deze verbouwing krijgen de woningen meer ruimte en lichtinval. Het gaat om een vergunning die is verleend volgens standaardregels. Voor meer informatie over gemeentelijke besluiten kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.