Advertentie
Valkenswaard maakt kleine evenementen vergunningvrij
De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten dat kleine evenementen voortaan vergunningvrij zijn. Wel moeten deze voldoen aan strikte voorwaarden en in sommige gevallen vooraf gemeld worden.
Het gaat om evenementen die bijvoorbeeld niet meerdaags zijn, maximaal 250 bezoekers hebben en geen alcohol tegen betaling aanbieden. Ook mag het geluidsniveau niet boven de 70 dB(A) uitkomen bij gevels van woningen en moet het evenement eindigen om uiterlijk elf uur ’s avonds, tenzij de volgende dag een feestdag is.
Voor kleine evenementen in het centrum van Valkenswaard geldt een meldingsplicht. Deze moet minimaal vier weken van tevoren worden gedaan via een speciaal formulier op de gemeentelijke website. Het besluit is op 9 november 2026 ingegaan.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie