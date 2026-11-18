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Tijdelijke woonunit voor twee jaar aan Belgerenseweg in Deurne
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Belgerenseweg. De woonunit mag maximaal twee jaar blijven staan.
Het gaat om een buitenplanse activiteit waarbij een bouwvergunning is verleend. De woonunit zal tijdelijk worden neergezet op een kadastraal perceel aan de Belgerenseweg. Dit soort vergunningen wordt verleend wanneer een bouwproject niet binnen bestaande plannen past, maar toch is toegestaan.
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