Er is een vergunning verleend voor horeca en een terras aan de Vincent van Goghstraat 11 in Nuenen. Het besluit is op 16 november verzonden en treedt de volgende dag in werking.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om het gebruik van het pand aan te passen voor horecadoeleinden en het plaatsen van een terras. Dit kan een impuls geven aan de levendigheid van de omgeving.