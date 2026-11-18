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Kerstman brengt bezoek in yurt op grasveld in Oisterwijk
De kerstman komt op 11 december 2026 naar Oisterwijk. Hij ontvangt bezoekers in een yurt op het grasveld tegenover Eetcafé De Tijd.
Het evenement vindt plaats van vier uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. De gemeente Oisterwijk heeft hiervoor een vergunning verleend aan Stichting Centrummanagement Oisterwijk.
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