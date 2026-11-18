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Stemlocaties Bergeijk vastgesteld voor verkiezingen in maart 2027
De gemeente Bergeijk heeft elf locaties aangewezen als stemlokalen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap De Dommel op 17 maart 2027.
De stembureaus zijn die dag geopend van half acht ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Na sluiting worden de stemmen op dezelfde locaties geteld. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.
Het gemeentehuis in Bergeijk is daarnaast aangewezen als locatie voor het gemeentelijk stembureau. Dit stembureau komt op 18 maart 2027 om negen uur bijeen om de verkiezingsuitslag officieel vast te stellen.
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