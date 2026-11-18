In Waalwijk is besloten dat een monumentaal pand aan de Grotestraat 283 wordt verbouwd tot drie zelfstandige woningen. Het besluit werd op 13 november 2026 bekendgemaakt.

Gevonden voor jou

Het pand aan de Grotestraat is een gemeentelijk monument en krijgt een nieuwe invulling. De omgevingsvergunning maakt niet alleen de bouw mogelijk, maar staat ook afwijken van regels in het omgevingsplan toe. De verbouwing omvat zowel technische werkzaamheden als aanpassingen volgens het omgevingsplan.