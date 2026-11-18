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Bijgebouw in Sprang-Capelle mag vervangen worden
Het college van Waalwijk heeft besloten dat het bijgebouw aan Hoge Zandschel 7 in Sprang-Capelle vervangen mag worden. De vergunning is vorige week verleend en betreft bouwactiviteiten en een afwijking van regels in het omgevingsplan.
De plannen voor het vervangen van het bijgebouw aan Hoge Zandschel 7 zijn goedgekeurd door het college. Het besluit is op 13 november 2026 officieel bekendgemaakt. De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van standaardregels in het omgevingsplan.
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