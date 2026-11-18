De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor de bouw van twee nieuwe loodsen aan de Brouwerskampweg.

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De omgevingsvergunning werd op 16 november 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel. De loodsen komen op het adres Brouwerskampweg 17. Het besluit is vanaf de dag van verlening in te zien.