Advertentie
Loods in Budel mag gebruikt worden voor opslag
De gemeente Cranendonck heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een deel van een loods aan de Ruilverkavelingsweg in Budel voor statische opslag.
Het besluit is genomen op 16 november 2026. De vergunning geldt voor een activiteit binnen het omgevingsplan. Statische opslag betekent dat goederen opgeslagen worden zonder dat er verdere verwerking of bewerking plaatsvindt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie