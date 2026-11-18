De termijn van een omgevingsvergunning voor een dakkapel op Melkweg 72 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwactiviteit op het genoemde adres.

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De verlenging van de omgevingsvergunning is alleen bedoeld als mededeling. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken en de stukken zijn niet openbaar in te zien.