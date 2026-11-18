Advertentie
Dakkapel op Melkweg in Eindhoven: termijn vergunning verlengd
De termijn van een omgevingsvergunning voor een dakkapel op Melkweg 72 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwactiviteit op het genoemde adres.
De verlenging van de omgevingsvergunning is alleen bedoeld als mededeling. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken en de stukken zijn niet openbaar in te zien.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie