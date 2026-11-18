De omgevingsvergunning voor een gezinswoning aan de Kerkakkerstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het bebouwen van de onderdoorgang van een bovenwoning.

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De verlenging betreft zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De vergunning is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk.