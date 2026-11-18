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Omgevingsvergunning voor gezinswoning Kerkakkerstraat Eindhoven verlengd
De omgevingsvergunning voor een gezinswoning aan de Kerkakkerstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het bebouwen van de onderdoorgang van een bovenwoning.
De verlenging betreft zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De vergunning is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk.
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