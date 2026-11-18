In Dongen is woensdagochtend een stroomstoring ontstaan. De storing begon om tien over half elf en treft een deel van postcodegebied 5102. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor één is opgelost.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, is bezig met het herstellen van de storing. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

De storing treft een deel van postcodegebied 5102 in Dongen. Naar verwachting is de stroom rond kwart voor één weer terug.