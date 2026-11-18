In Oss wordt volgend jaar begonnen met de aanleg van een nieuw fiets- en wandelpad. Dit pad, tussen de Havenstraat en de Koornstraat, vormt de basis van het geplande Noorderpark.

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Het Noorderpark in Oss is een ambitieus project dat al bijna vier jaar in ontwikkeling is. Het doel is om verschillende groengebieden onder de hoogspanningsmasten te verbinden tot één groot stadspark van 3,5 kilometer lang en 31 hectare groot.

De gemeente Oss heeft besloten om in 2027 te starten met de aanleg van een nieuw fiets- en wandelpad. Dit pad zal dienen als de ruggengraat van het toekomstige park. Het traject loopt van de Havenstraat tot aan de Koornstraat en wordt aangelegd door werk met werk te combineren.

Plannen voor uitbreiding

De aanleg van het pad is een eerste stap in de ontwikkeling van het Noorderpark. Het uiteindelijke doel is om het park verder uit te breiden tot een volwaardig stadspark dat toegankelijk is voor alle inwoners van Oss. De betrokken partijen hopen dat dit project stap voor stap verder gerealiseerd kan worden.

Het Noorderpark is bedoeld om de natuur en recreatie in de regio te versterken. De gemeente werkt samen met verschillende wijkraden en organisaties, waaronder het IVN Instituut voor natuureducatie, om het plan tot uitvoering te brengen.

Samenwerking en ideeën

De ontwikkeling van het Noorderpark wordt ondersteund door inwoners en lokale organisaties die meedenken en bijdragen. De betrokken partijen benadrukken dat het park alleen gerealiseerd kan worden door samenwerking en nieuwe ideeën van de gemeenschap.

De aanleg van het nieuwe pad markeert een belangrijke mijlpaal in de realisatie van het Noorderpark. De komende jaren zal duidelijk worden welke verdere stappen gezet kunnen worden om het park tot een succes te maken.