Gemeente Meierijstad start een actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Barbershops spelen hierin een belangrijke rol. Met flyers en gesprekken willen ze mannen en jongens bewust maken van hun gedrag. De campagne loopt van 25 november tot 10 december.

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De actie is onderdeel van Orange the World, een wereldwijde campagne tegen gendergerelateerd geweld. Het thema van dit jaar is ‘Allemaal in actie, samen met mannen en jongens tegen geweld’. In Meierijstad richt de campagne zich specifiek op barbershops en herenkappers.

Barbershops worden gezien als plekken waar jongens en mannen open praten over onderwerpen zoals sport, werk en relaties. Voor veel jongeren is hun kapper een vertrouwd gezicht en soms zelfs een rolmodel. Daarom krijgen barbers en herenkappers flyers met herkenbare situaties om het gesprek over geweld tegen vrouwen en meisjes op gang te brengen.

Signalen herkennen

Volgens de gemeente begint geweld tegen vrouwen vaak klein, bijvoorbeeld met een ‘grap’ over klappen die een vrouw verdiende of een foto die in een groepsapp rondgaat. Door deze situaties bespreekbaar te maken, kunnen mannen en jongens een belangrijke rol spelen in het voorkomen van geweld.

De flyers bevatten praktische tips, zoals het aanspreken van vrienden, het verwijderen van kwetsende berichten en het inschakelen van hulp. Ook barbers worden aangemoedigd om signalen serieus te nemen en klanten te helpen wanneer dat nodig is.

Geïnspireerd op eerdere aanpak

De campagne is geïnspireerd op De Luisterstoel, een toolkit voor kappers die in april 2026 werd gelanceerd door de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Deze toolkit helpt kappers om signalen van geweld bij klanten te herkennen. In Meierijstad ligt de focus echter op de rol van jongens en mannen zelf.

De gemeente benadrukt dat verandering begint in het dagelijks leven. Kleine acties, zoals niet meelachen om een kwetsende opmerking of het aanspreken van een vriend, kunnen al een groot verschil maken. Ook in de stoel van de kapper kan deze verandering beginnen.