LEGO-liefhebbers kunnen hun zelfgebouwde lievelingsdieren exposeren in Museum Klok & Peel in Asten. De bouwwerken worden tentoongesteld tijdens het evenement 'Museum in Wintersfeer'. Inzendingen kunnen op woensdag 16 december worden ingeleverd.

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LEGO-fans, jong en oud, krijgen de kans om hun creativiteit te tonen in Museum Klok & Peel in Asten. Tijdens het evenement 'Museum in Wintersfeer' kunnen zij zelfgebouwde LEGO-dieren exposeren. De tentoonstelling vindt plaats van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari, telkens van elf uur 's ochtends tot half vijf 's middags. Het museum is gesloten op 25 december en 1 januari.

Inleveren en regels

Deelnemers kunnen hun bouwwerken inleveren op woensdag 16 december tussen twee en vier uur 's middags bij het museum. Alle inzendingen worden geregistreerd en tentoongesteld in vitrines. De bouwwerken mogen maximaal 30 centimeter hoog zijn en moeten volledig uit LEGO bestaan. Het thema is vrij: van huisdieren tot fantasiedieren of zelfs een dinoskelet, geïnspireerd op de huidige tentoonstelling 'Uitgeleefd!'.

Na afloop van het evenement kunnen de bouwwerken op woensdag 6 januari weer worden opgehaald. Alle deelnemers ontvangen een kleine verrassing als dank voor hun inzet.