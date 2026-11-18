Het centrum van Veghel wordt tot 2040 flink aangepakt. De gemeente begint met de aanleg van Het Blauwe Park en de invoering van betaald parkeren. Het plan moet het gebied groener, leefbaarder en beter bereikbaar maken.

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Het Masterplan Centrum Veghel bestaat uit verschillende deelprojecten die samen zorgen voor een grote verandering in het centrum. Winkels worden geconcentreerd in een compact winkelgebied, de openbare ruimte wordt groener en klimaatbestendiger, en er komen meer betaalbare woningen. Ook wordt parkeren meer uit het zicht geplaatst en krijgt het gebied een aantrekkelijkere uitstraling.

De eerste zichtbare stap is de aanleg van Het Blauwe Park, naast zwembad De Beemd. Dit park krijgt groen, een waterpartij en bruggen. Een nieuwe brug over de Aa verbindt het Julianapark met een groene zone aan de centrumzijde. De voorbereidingen voor de brug zijn in volle gang en zodra de vergunningen rond zijn, kan de aanleg beginnen.

Betaald parkeren terug

Parkeren speelt een belangrijke rol in de plannen. Het centrum, dat nu vooral stenig en functioneel is, moet minder auto's in het zicht krijgen. Er komt een bovengrondse parkeervoorziening voor ruim 400 auto's en een nieuwe gratis parkeerplaats voor ongeveer 100 auto's op loopafstand van het centrum. Daarnaast wordt betaald parkeren opnieuw ingevoerd. Dit besluit is al in 2025 genomen en de gemeente werkt nu aan de uitwerking.

Om de parkeerbehoeften en voorkeuren van inwoners, werknemers en bezoekers in kaart te brengen, start de gemeente begin december een digitale enquête. Hiermee onderzoekt zij hoe mensen reizen en parkeren, wat zij belangrijk vinden bij het kiezen van een parkeerplek en hoe zij reageren op verschillende parkeerscenario's.

Het Masterplan Centrum Veghel wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners en ontwikkelaars. De planning varieert per project en het werk zal de komende jaren op meerdere plekken in het centrum zichtbaar zijn.