Burgemeester Froukje de Jonge heeft het Repair Café in Oss bezocht. In Wijkcentrum De Hille sprak ze met vrijwilligers die kapotte apparaten repareren.

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Burgemeester Froukje de Jonge heeft een bezoek gebracht aan het Repair Café in Oss. Het Repair Café is gevestigd in Wijkcentrum De Hille, een van de locaties waar inwoners kapotte apparaten kunnen laten nakijken. Vrijwilligers proberen deze apparaten, zoals stofzuigers of koffiezetapparaten, weer werkend te maken.

De vrijwilligers van het Repair Café beschikken over veel technische kennis en zetten zich in om zoveel mogelijk apparaten te repareren. Dit is niet alleen praktisch voor de gebruikers, maar ook beter voor het milieu. Door apparaten te repareren, hoeven ze niet te worden weggegooid en wordt de aanschaf van nieuwe producten vaak voorkomen.

Meerdere locaties in Oss

Het Repair Café heeft naast Wijkcentrum De Hille nog drie andere locaties in Oss. Inwoners kunnen ook terecht in Wijkcentrum De Bonte Hoef, Wijkcentrum Schadewijk en Ontmoetingscentrum Meteoor. Op deze plekken helpen vrijwilligers met het herstellen van defecte spullen.

Repair Cafés in Oss bieden een duurzame oplossing voor kapotte apparaten en dragen bij aan minder afval. Het initiatief is een samenwerking tussen vrijwilligers en wijkcentra in de gemeente Oss.