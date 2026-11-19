Advertentie
Stroomstoring in Terheijden, herstel verwacht rond half acht
In Terheijden is vannacht een stroomstoring begonnen. De storing startte om kwart over drie en treft een deel van postcodegebied 4844. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half acht is opgelost.
De oorzaak van de storing in Terheijden is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk hoeveel adressen precies getroffen zijn. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de stroomkabels in de regio, werkt momenteel aan een oplossing.
De storing begon om kwart over drie en treft een deel van postcodegebied 4844. Naar verwachting is de stroom rond half acht weer terug.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie