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Stroomstoring in Waalwijk
In Waalwijk is sinds vanochtend een stroomstoring. De storing begon om kwart over vijf en treft een deel van postcodegebied 5144. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half tien is opgelost.
De oorzaak van de storing in Waalwijk is nog niet bekend. Het is ook onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden.
Volgens de planning wordt de stroomvoorziening naar verwachting rond half tien vanochtend hersteld. Tot die tijd kunnen bewoners in een deel van postcodegebied 5144 hinder ondervinden.
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