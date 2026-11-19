Tot en met 26 september 2027 mag aan de Heer van Rodestraat 43 in Geldrop privaat geladen worden in de openbare ruimte. De vergunning hiervoor is door de gemeente verstrekt.

Gevonden voor jou

Het gaat om een tijdelijke vergunning die geldt tot eind september 2027. Privaat laden betekent dat iemand gebruik mag maken van een openbare plek om goederen te laden of lossen. De gemeente heeft het besluit op 10 november verstuurd.