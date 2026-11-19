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Gehandicaptenparkeerplaats Margrietstraat Mierlo opgeheven
Een gehandicaptenparkeerplaats in de Margrietstraat in Mierlo is opgeheven. De gebruiker maakt geen gebruik meer van de plek, aldus de gemeente Geldrop-Mierlo.
De parkeerplaats was gekoppeld aan een specifiek kenteken en lag ter hoogte van huisnummer tien. Na overleg met de politie is besloten de verkeersborden die de parkeerplek markeerden te verwijderen. Volgens de gemeente leidt het opheffen van de parkeerplaats niet tot nadelige gevolgen of een onduidelijke verkeerssituatie in de straat.
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