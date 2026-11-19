De gemeente Veldhoven heeft plannen voor een parkeerverbod op de Dreef, Kleine Dreef en Genderstraat. Het verbod moet verkeershinder en bereikbaarheidsproblemen voor hulpdiensten voorkomen.

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Op bepaalde plekken in de genoemde straten wordt regelmatig geparkeerd, waardoor de rijbaan te smal wordt voor grotere voertuigen zoals vuilniswagens en hulpdiensten. Om dit op te lossen, wil de gemeente een parkeerverbod instellen aan één zijde van de weg, zodat er voldoende ruimte blijft voor het verkeer. Op plekken waar dat niet genoeg is, komt een verbod aan beide zijden.