De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee kozijnen in de zijgevel van een woning aan de Korhoender.

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Het besluit betreft een aanvraag voor een bouwactiviteit. De kozijnen komen in de zijgevel van het pand aan de Korhoender in Deurne. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit.