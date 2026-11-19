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Parijse Markt keert in juli terug naar Mercuriusplein in Berlicum
De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor de Parijse Markt op het Mercuriusplein in Berlicum. Het evenement vindt plaats op 25 juli 2027 van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags.
De Parijse Markt is een jaarlijks terugkerend evenement in Berlicum. Het Mercuriusplein wordt omgetoverd tot een sfeervolle markt waar bezoekers kunnen genieten van kraampjes, producten en activiteiten. De vergunning voor deze editie werd op 17 november verleend.
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