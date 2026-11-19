De gemeente Dongen heeft een evenementenvergunning verleend voor de Urban Kerstrun op 12 december. Het sportieve evenement vindt plaats aan de Hertog Janstraat in Dongen.

Gevonden voor jou

De Urban Kerstrun is een hardloopevenement dat georganiseerd wordt door Atledo. De vergunning is op 17 november goedgekeurd, waardoor het evenement op de genoemde locatie door kan gaan. Het besluit betreft een toestemming voor het organiseren van een publiek evenement.